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В Угорщині почали розслідування через затримання інкасаторів "Ощадбанку"

17 червня 2026, 15:46
В Угорщині почали розслідування через затримання інкасаторів
Фото: з відкритих джерел
Мадяр звинувачує попередника у тиску на Київ через нафтопровід "Дружба".

Угорщина розпочинає внутрішнє розслідування щодо дій своєї податкової служби, Центру боротьби з тероризмом та інших відомств під час захоплення українських інкасаторів і грошей "Ощадбанку".

 Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Петер Мадяр у Facebook заявив, що генеральний прокурор "повинен негайно розглянути це питання".

Нагадаємо, інкасаторів "Ощадбанку" затримали в Угорщині 5 березня через підозри тодішнього глави МЗС Петера Сійярто, що вони могли перевозити гроші "української військової мафії". Уже наступного вечора людей звільнили, 12 березня Україна повернула автомобілі банку, а 6 травня Зеленський підтвердив, що Будапешт віддав Києву гроші та золото.

На момент інциденту уряд Віктора Орбана перебував у конфлікті з Києвом, а скептичне ставлення до підтримки України було центральним елементом передвиборчої кампанії експрем'єра, який також блокував санкції ЄС та позику для Києва.

У червні угорські ЗМІ оприлюднили матеріал про роль Орбана в захопленні інкасаторів, стверджуючи, що так він намагався натиснути на Київ для відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Мадяр зазначив, що Орбан контролював роботу правоохоронців та розвідувальних структур, тож був здатен на такі провокації.

ОщадбанкУгорщинаВіктор ОрбанПетер Мадяр

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