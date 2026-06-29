Орбана можуть затримати у справі про інкасаторів "Ощадбанку"

Аналогічні заходи юрист пропонує й для інших експосадовців.

Угорський захисник інтересів українського "Ощадбанку" адвокат Лорант Горват пропонує одночасно з висуненням підозри колишньому прем'єру Угорщини Віктору Орбану взяти його під варту.

Про це повідомляє видання 24.hu.

Аналогічні заходи юрист пропонує й для інших експосадовців – колишнього керівника Центру боротьби з тероризмом Яноша Гайду, колишнього державного секретаря Орша Фаркаша, який відповідав за нагляд за службами національної безпеки, та ексзаступника керівника податково-митної служби Тамаша Деметера. Усіх їх Горват звинувачує у семи злочинних епізодах, зокрема незаконному позбавленні волі, вчиненому з підступних мотивів і з катуванням потерпілого, та катуванні з метою отримання зізнання.

На думку адвоката, "обґрунтовано виникає ризик перешкоджання успішному проведенню кримінального провадження", а тому це "може виправдати застосування затримання, а також, залежно від конкретних даних, встановлених під час розслідування, – подання клопотання про взяття під варту".

Горват зазначає, що розслідування мало з'ясувати, чи заходи проти українських інкасаторів ґрунтувалися на реальних і законних підставах кримінального процесу, "чи фактичною метою дій органів було забезпечення політичних, зовнішньополітичних або урядових інтересів". "Якщо позбавлення волі, затримання, допит, утримання під вартою або видворення з країни не відбувалися на підставах, передбачених кримінально-процесуальним законом, а були виконанням заздалегідь ухваленого політичного чи адміністративного рішення, тоді це був злочин незаконного позбавлення волі згідно зі статтею 304 Кримінального кодексу", – підкреслює Горват.