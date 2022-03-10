RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Якими будуть комунальні тарифи в жовтні - що подорожчає і чому

Деякі тарифи залишатимуться незмінними до кінця війни, оскільки на їхнє підвищення встановлено мораторій
Якими будуть комунальні тарифи в жовтні - що подорожчає і чому Фото: rian.com.ua

Деякі тарифи залишатимуться незмінними до кінця війни, оскільки на їхнє підвищення встановлено мораторій. На більшість комунальних тарифів мораторію немає, тому вони можуть вирости до закінчення опалювального сезону.

Про це пише ТСН.

В липні Верховна Рада ухвалила урядовий закон №7427, яким встановила мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування), на послуги з її постачання, а також на постачання гарячої води, на послуги з розподілу природного газу. Замороження тарифів на зазначені комунальні послуги запроваджується на період дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення. Різницю в тарифах постачальникам платитиме держава.

Тарифи на газ

Близько 98% побутових споживачів зараз є клієнтами держкомпанії НАК Нафтогаз України. Від 1 травня мільйони домогосподарств автоматично були переведені до цього постачальника  і отримують газ за фіксованим тарифом 7,96 грн за кубометр. Очікується, що таким тариф залишиться, принаймні, до кінця квітня 2023 року.

Ціни на електроенергію

Ціни на електроенергію для побутових споживачів в жовтні залишились незмінними. Ще у квітні Кабмін прийняв постанову N 453, що продовжує дію колишніх тарифів на електроенергію до 31 жовтня 2022 року. Тому ще принаймні в жовтні вартість електроенергії для побутових споживачів залишатиметься незмінною.

Тарифи на електроенергію у жовтні залежать від місячних обсягів споживання та зафіксовані на рівні: 

  • при обсязі споживання до 250 кВт-год на місяць – 1,44 грн/кВт-год,

  • при обсязі споживання понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-год.

Наразі невідомо, чи продовжить уряд дію фіксованих тарифів і надалі. В Україні хочуть збільшити тариф на передачу електроенергії. На вартості електрики для побутових споживачів це не позначиться, однак нові ціни будуть закладені у собівартість виробництва товарів. 

Тарифи на воду

Тарифи на централізоване водопостачання (холодну воду) та водовідведення встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за узгодженням з органами місцевого самоврядування. Востаннє ці тарифи підвищились від 1 січня 2022 року. В Україні немає єдиного тарифу на воду та каналізацію, вони різні в різних областях України. З нового року вартість води може змінитись.

Тарифи на вивезення побутових відходів

Деякі органи місцевого самоврядування планують підняти цей тариф, деякі - піднімають. Це пов'язано з тим, що складова цього тарифу десь до 50% складається з паливно-мастильних матеріалів, вартість яких зросла.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2022 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Чотирьохметрова хвиля до Босфору не дійде, Поділ та Троєщину не затопить. Як українські ЗМІ розігнали жахалочку від християнського письменника-монаха

Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер

Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця

Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ

Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ

Україна веде війну нового типу. Сила, рішучість і винахідливість повільно але впевнено виснажують супротивника – професор Філліпс О’Брайен

Україна веде війну нового типу. Сила, рішучість і винахідливість повільно але впевнено виснажують супротивника – професор Філліпс О’Брайен

Kyiv not Kiev, Чарльз не Карл, а українці не росіяни. Посол поставила крапку у дискусіях щодо імені короля Великої Британії, але соцмережі не здаються

Kyiv not Kiev, Чарльз не Карл, а українці не росіяни. Посол поставила крапку у дискусіях щодо імені короля Великої Британії, але соцмережі не здаються

На військовий облік жінки можуть ставати лише добровільно. І, схоже, це надовго

На військовий облік жінки можуть ставати лише добровільно. І, схоже, це надовго

Том Купер про нові просування ЗСУ на Харківщині: радіти рано, але достатньо почуватися задоволеним

Том Купер про нові просування ЗСУ на Харківщині: радіти рано, але достатньо почуватися задоволеним

Не дивуйтеся, якщо завтра почуєте, що Україна взяла Великий Бурлук або Сватове. Том Купер про можливе подальше просування української армії

Не дивуйтеся, якщо завтра почуєте, що Україна взяла Великий Бурлук або Сватове. Том Купер про можливе подальше просування української армії

Ланцюгова реакція успіхів українських військ. Стратегічна ініціатива на полі бою перейшла до українців – генерал Мік Раян

Ланцюгова реакція успіхів українських військ. Стратегічна ініціатива на полі бою перейшла до українців – генерал Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.