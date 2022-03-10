Якими будуть комунальні тарифи в жовтні - що подорожчає і чому

Деякі тарифи залишатимуться незмінними до кінця війни, оскільки на їхнє підвищення встановлено мораторій

Деякі тарифи залишатимуться незмінними до кінця війни, оскільки на їхнє підвищення встановлено мораторій. На більшість комунальних тарифів мораторію немає, тому вони можуть вирости до закінчення опалювального сезону.

Про це пише ТСН.

В липні Верховна Рада ухвалила урядовий закон №7427, яким встановила мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування), на послуги з її постачання, а також на постачання гарячої води, на послуги з розподілу природного газу. Замороження тарифів на зазначені комунальні послуги запроваджується на період дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення. Різницю в тарифах постачальникам платитиме держава.

Тарифи на газ

Близько 98% побутових споживачів зараз є клієнтами держкомпанії НАК Нафтогаз України. Від 1 травня мільйони домогосподарств автоматично були переведені до цього постачальника і отримують газ за фіксованим тарифом 7,96 грн за кубометр. Очікується, що таким тариф залишиться, принаймні, до кінця квітня 2023 року.

Ціни на електроенергію

Ціни на електроенергію для побутових споживачів в жовтні залишились незмінними. Ще у квітні Кабмін прийняв постанову N 453, що продовжує дію колишніх тарифів на електроенергію до 31 жовтня 2022 року. Тому ще принаймні в жовтні вартість електроенергії для побутових споживачів залишатиметься незмінною.

Тарифи на електроенергію у жовтні залежать від місячних обсягів споживання та зафіксовані на рівні:

при обсязі споживання до 250 кВт-год на місяць – 1,44 грн/кВт-год,

при обсязі споживання понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-год.

Наразі невідомо, чи продовжить уряд дію фіксованих тарифів і надалі. В Україні хочуть збільшити тариф на передачу електроенергії. На вартості електрики для побутових споживачів це не позначиться, однак нові ціни будуть закладені у собівартість виробництва товарів.

Тарифи на воду

Тарифи на централізоване водопостачання (холодну воду) та водовідведення встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за узгодженням з органами місцевого самоврядування. Востаннє ці тарифи підвищились від 1 січня 2022 року. В Україні немає єдиного тарифу на воду та каналізацію, вони різні в різних областях України. З нового року вартість води може змінитись.

Тарифи на вивезення побутових відходів

Деякі органи місцевого самоврядування планують підняти цей тариф, деякі - піднімають. Це пов'язано з тим, що складова цього тарифу десь до 50% складається з паливно-мастильних матеріалів, вартість яких зросла.