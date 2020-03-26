"ПриватБанк" увів "кредитні канікули" для клієнтів малого і середнього бізнесу
Приватбанк увів "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців з 1 березня 2020 року до кінця травня, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що "кредитні канікули" запроваджено як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, які не були погашені вчасно.
"Кредитні канікули" діятимуть для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу по продукту "Кредитний ліміт на рахунку". Вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на кінець травня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
У фінустанові додали, що про порядок запровадження "кредитних канікул" по цьому та інших кредитних продуктах клієнти малого та середнього бізнесу отримають персональні повідомлення.
Нагадаємо, що "ПриватБанк" підписав угоду про участь у держпрограмі "Доступні кредити 5-7-9%"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?