"ПриватБанк" підписав угоду про участь у держпрограмі "Доступні кредити 5-7-9%"

"ПриватБанк" розпочав попереднє прийняття заявок по програмі "5-7-9%" 27 січня і за 5 днів отримав більше 4 тисяч заявок

"31 січня між "ПриватБанком" (в особі члена правління банку з питань корпоративного бізнесу Олега Сергеєва) та Фондом розвитку підприємництва в особі в.о. виконавчого директора Олександра Вороновича підписано угоду про участь Приватбанку у державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%", - йдеться у повідомленні.

Державний Приватбанк і Фонд розвитку підприємництва 31 січня підписали угоду щодо держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%", повідомляє "Економічна правда".

"31 січня між "ПриватБанком" (в особі члена правління банку з питань корпоративного бізнесу Олега Сергеєва) та Фондом розвитку підприємництва в особі в.о. виконавчого директора Олександра Вороновича підписано угоду про участь Приватбанку у державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "ПриватБанк" розпочав попереднє прийняття заявок по програмі "5-7-9%" 27 січня і за 5 днів отримав більше 4 тисяч заявок.

Крім цього, у 2020 році банк планує спрямувати на програми фінансування українського підприємництва не менш ніж 10 млрд грн.

Нагадаємо, що "Укргазбанк" приєднався до програми "Доступні кредити 5-7-9%"