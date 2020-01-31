"Укргазбанк" приєднався до програми "Доступні кредити 5-7-9%"
Державний Укргазбанк підписав угоду з Фондом розвитку підприємництва про участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" (програма дешевих кредитів на початок і розвиток власної справи), повідомляє "Економічна правда".
"Фонд розвитку підприємництва (ФРП) у четвер, 30 січня, підписав з "Укргазбанком" першу угоду щодо державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Таким чином, державна програма, створена за ініціативи президента Володимира Зеленського, уже має надійного партнера в особі "Укргазбанку", який допоможе забезпечити малих підприємців доступними фінансовими ресурсами для розвитку своєї справи", - йдеться у повідомленні.
У Мінфіні додали, що аналогічні угоди Фонд невдовзі підпише з іншими великими банками.
Нагадаємо, що Милованов розповів, який ефект дасть програма "Доступні кредити 5-7-9%".
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