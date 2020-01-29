Милованов розповів, який ефект дасть програма "Доступні кредити 5-7-9%"
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що у довгостроковій перспективі в українську економіку надійде 8 мільярдів внутрішніх інвестицій, повідомляє "Економічна правда".
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
Міністр виокремив довгострокові та короткострокові цілі програми.
"Короткострокові цілі - перший рік:
— Додатково 50 тисяч кредитів як результат цієї програми.
— Приблизно 90 тисяч нових робочих місць.
— Отримаємо 2 млрд внутрішніх інвестицій в українську економіку, а саме сферу мікробізнесу.
— Зниження відсоткової ставки за кредитами з 18−40% (як зараз) до 17−12% уже в 2020 році", - пише Милованов.
За словами Милованова, за 5 років, сума виданих кредитів по програмі "Доступні кредити 5-7-9%" становитиме 30 мільярдів гривень.
"Довгострокові цілі - 5 років:
— Завдяки програмі надійде 8 млрд внутрішніх інвестицій в українську економіку, а саме сферу мікробізнесу.
— Сума виданих у рамках програми кредитів складе 30 млрд грн", - заявив Милованов.
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