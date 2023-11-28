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12-й пакет санкцій ЄС обмежить здатність росії виробляти ракети і БПЛА – Кулеба

28 листопада 2023, 21:57
12-й пакет санкцій ЄС обмежить здатність росії виробляти ракети і БПЛА – Кулеба
Фото: з вільного доступу
Новий 12-ий пакет санкцій ЄС включатиме заходи, які спрямовані на придушення здатності росії виробляти ракети і безпілотники.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільному брифінгу Жозепом Боррелем в Брюсселі, передає Інтерфакс.

"Чотири важливі рішення перебувають у стадії розробки. Пакет санкцій, про який згадав Жозеп, - ми цінуємо зусилля, що тривають. Я хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме - на заходах, спрямованих на придушення здатності Росії виробляти ракети та безпілотники. Деякі з цих заходів уже внесені до пакета, і ми з нетерпінням очікуємо на їх ухвалення державами-членами", - заявив Кулеба.

Він додав, що очікується рішення про використання заморожених російських активів з метою відновлення України. Третя тема - рішення про запуск нового українського фонду для забезпечення макрофінансової допомоги Україні.

"Але насамперед, перше і головне, - це, звісно, рішення про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу. І я можу підтвердити, що ми з Жозепом детально обговорювали це питання", - сказав міністр.

За словами Кулеби, наразі триває робота з державами-членами над ухваленням цього рішення.

Український міністр разом з Боррелем детально обговорили пропозицію щодо створення загальноєвропейської зони оборонної промисловості, в якій члени ЄС, кандидати і країни-однодумці об'єднають зусилля в оборонному виробництві.

Ми також повідомляли, що високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував візит місії ЄС, яка вирушить до Києва для обговорення ю пропозицій щодо зобов'язань в сфері безпеки Україні.

 

Росіядрониракетисанкції єс

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