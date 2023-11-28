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Наступного тижня місія ЄС вирушить до Києва – Боррель

28 листопада 2023, 20:47
Наступного тижня місія ЄС вирушить до Києва – Боррель
Фото:ЕРА
Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував візит місії ЄС, яка вирушить до Києва для обговорення ю пропозицій щодо зобов'язань в сфері безпеки Україні.

Про це Боррель сказав на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Брюсселі, передає Інтерфакс.

"Ми просунулися в питанні наших зобов'язань щодо гарантування безпеки України. Рада затвердила структуру. Сьогодні ми почали це обговорювати. А наступного тижня заступник генерального секретаря з безпеки та оборони вирушить до Києва, щоб поділитися цим із нашими українськими колегами, щоб у мене була можливість представити це Раді ЄС до закінчення року", - сказав Боррель.

Він вже розповідав, що на початку грудня місія Європейського Союзу відвідає Україну для обговорення пропозицій можливих гарантій Співтовариства Києву у сфері безпеки.

"Як вам відомо, на останній Раді ЄС я отримав завдання від європейських лідерів розробити безпекові зобов'язання Європейського Союзу перед Україною. Ми працюємо над цим із країнами-членами. На початку місяця я направлю до України місію, щоб обговорити з українцями наші пропозиції. Якщо я зможу поїхати, я був би дуже радий, але в будь-якому разі заступник генерального секретаря з питань безпеки і оборони поїде до України і представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють", - підсумував європейський політик.

Ми також повідомляли, що ЄС у грудні відправить до Києва місію з пропозицією безпекових зобов'язань для України, де лідери Євросоюзу дискутуватимуть на цю тему на засіданні в грудні.

 

КиївУкраїнаБоррельмісія ЄС

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