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ЄС у грудні відправить до Києва місію з пропозицією безпекових зобов'язань для України

13 листопада 2023, 19:43
ЄС у грудні відправить до Києва місію з пропозицією безпекових зобов'язань для України
Фото:ЕРА
Лідери ЄС дискутуватимуть на цю тему на засіданні в грудні.

Європейський Союз на початку грудня направить місію в Україну, яка представить пропозиції ЄС щодо зобов'язань у сфері безпеки для України.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ви знаєте, що європейські лідери доручили мені завдання на останній Європейській раді сконструювати безпекові зобов'язання від ЄС Україні. Ми працюємо над цим з країнами-членами. На початку місяця я направлю місію до України, щоб обговорити нашу пропозицію з українцями", – сказав Боррель.

Він додав, що "був би щасливий" сам відвідати Київ, якщо матиме таку можливість.

"Та в будь-якому разі, мій заступник з питань безпеки та оборони приїде до України з презентацією пропозицій, які країни-члени ще обговорюють", – зазначив глава європейської дипломатії, додавши, що лідери ЄС дискутуватимуть на цю тему на засіданні в грудні.

війна в Україніросія окупантивізит в УкраїнуЄС Боррель

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