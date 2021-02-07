130 країн погодилися ввести глобальний 15%-ний податок для корпорацій

Група із 130 країн, яка представляє понад 90% світового ВВП, попередньо схвалила введення глобального мінімального податку для корпорацій

Підписання принципової угоди міністрами фінансів країн Великої двадцятки очікується наступного тижня на зустрічі у Венеції.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP), зазначає "Економічна правда".

Очікується, що глобальний мінімальний податок у 15% принесе до 150 млрд дол додаткових податків щорічно.

"Мала група країн ще не приєдналася до цього плану", - заявили в OECP. Зокрема, Угорщина та Ірландія, які залучили в свою економіку деякі з великих світових компаній завдяки низьким податкам.

Водночас погодилися з умовами Індія, Китай і Туреччина, які раніше сумнівалися.

Для запровадження правил розподілу доходів і мінімального податку ще мають ухвалити закони і нормативні акти.

До жовтня цього року планується завершення технічної роботи, запровадити нову систему планують із 2023 року.

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