Світовий банк застерігає від "високого" глобального податкового мінімуму

Глобальної угоди з податкового мінімуму сподіваються досягти до середини року

Глава Світового банку застеріг світових лідерів від установлення занадто високої глобальної мінімальної податкової ставки для компаній.

Глава Світового банку Девід Малпасс сказав, що не хотів би бачити, як нові глобальні ставки заважають бідним країнам залучати інвестиції, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що глобальна мінімальна ставка у 21%, за яку виступає міністр фінансів США Джанет Єллен, !здається мені ... високою!.

Глобальної угоди з податкового мінімуму сподіваються досягти до середини року.

За словами Єллен, глобальний мінімальний податок на компанії необхідний, щоб зупинити !30-річні перегони на виживання!, в результаті якої країни знизили ставки для компаній у спробі залучити інвестиції в бізнес.

Міністр фінансів США виступає за те, щоб всі країни погодилися на мінімальну податкову ставку в 21%. Тим часом, США при президенті Джо Байдені домагаються підвищення мінімальної податкової ставки до 28%.

Велика Британія також планує підняти податки на корпорації з 19% до 25% у 2023 році, що стане першим підвищенням для країни з 1970-х років.

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