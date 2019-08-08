14 мажоритарників не отримали жодного голоса на виборах у Раду
Усі вони - самовисуванці, 11 з цих кандидатів обиралися в окрузі № 51 Донецької області, троє - в окрузі № 105 Луганської області.
На Донеччині такими кандидатами були:
- Житінський Ігор
- Карбан Ігор
- Кроха Олег
- Олійник Андрій
- Остапенко Леся
- Ромашкіна Аліна
- Степаненко Олександр
- Чанов Дмитро
- Черенкова Марина
- Шморгун Юрій
- Ясиновський Володимир
- На Луганщині:
- Нікітченко Володимир
- Подгорна Дарія
-
Смольніков Іван
Як пояснили у ЧЕСНО, самі кандидати теж не проголосували за себе, адже чимало з них мешкали навіть не в межах округу, а в Києві та інших областях, відтак вони навіть не мали можливості це зробити.
"Така характеристика є свідченням того, що ці кандидати зареєстровані як технічні", - додали у русі.
По одному голосу отримали 11 кандидатів, по два голоси - 4 кандидати, по три голоси - також 4 кандидати.
Загалом 41 кандидат набрав менш ніж 10 голосів: найбільше - 21 кандидат - отримав до 10 голосів в одному й тому ж 105-му окрузі, 19 кандидатів - у 51-му окрузі, один - у 133-му окрузі (Луганська область). Це також свідчить про те, що ці кандидати могли виконувати суто технічну функцію.
Водночас найбільшу кількість голосів (50 712) серед мажоритарників на цих виборах зібрав Антон Яценко, чинний депутат від групи "Відродження".
Нагадаємо, що в одномандатному виборчому окрузі №210 у місті Прилуки на Чернігівщині окружна виборча комісія не встигла перерахувати голоси і оголосити переможця.
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