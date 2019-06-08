В окрузі на Чернігівщині не встигли вчасно підрахувати голоси, - ЦВК
"ЦВК констатувала неможливість встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 у відведений для цього виборчим законом строк - не пізніш як на п’ятнадцятий день із дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно", - повідомляє "Громадське"
На засіданні ЦВК зобов'язала членів окружної комісії встигнути підрахувати результати виборів на 33 виборчих дільницях округу до 16 години 6 серпня.
"Крім того - скласти протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений" і транспортувати його і іншу виборчу документацію […] до Комісії", - зазначили у ЦВК.
За попередніми підрахунками, на 210 окрузі перемагає самовисуванець Сергій Коровченко, який фігурував у "плівках Глазьєва" - телефонних розмовах щодо захоплення українського Криму Російською Федерацією.
Записи оприлюднили під час судового процесу над Віктором Януковичем. Якщо вірити плівкам, радник президента Росії Сергій Глазьєв у розмові з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним, яка відбулася в лютому 2014 року, стверджує, що "міністр юстиції Криму" Сергій Коровченко є людиною Віктора Медведчука й радить зберегти його на посаді.
Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.
Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.
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