ПОЛІТИКА НОВИНИПідсумкова явка на виборах після підрахунку даних 197 зі 199 округів не перевищує 50%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Явка на виборах не перевищує 50% - ЦВК
Загальна явка на 197 округах складає 49,83, найвища - у Чернігівській (54,79%) та Тернопільській областях (54,21%)
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії станом на 20.00, тобто на час закриття дільниць.
Загальна явка на 197 округах складає 49,83, найвища - у Чернігівській (54,79%) та Тернопільській областях (54,21%), найнижча - в Закарпатській (41,16%) та Чернівецькій областях (42,06%).
Нагадаємо, що згідно з національним екзит-полом, у Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос". "Сила і честь" із 4,3% перебуває на межі 5-відсоткового бар’єру.
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