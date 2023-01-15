14 танків та 30 артилерійських установок AS90 передасть Україні Велика Британія
15 січня 2023, 09:44
Фото: з вільного доступу
У Великій Британії уточнили, яку військову допомогу нададуть Україні. Українська армія отримає 14 танків Challenger 2 та 30 самохідних артилерійських установок AS90
"Передача танків Challenger 2 Україні — це початок зміни напрямку підтримки з боку Великої Британії. [Рота] з 14 танків вирушить до країни найближчими тижнями після того, як премʼєр-міністр повідомив президенту Зеленському, що Велика Британія надасть додаткову підтримку Україні в наземній війні. Очікується, що за ними підуть близько 30 великих самохідних знарядь AS90, керованих пʼятьма військовими", — йдеться в повідомленні пресслужби британського уряду.
Навчання українських військових у Британії для роботи на цих танках та артилерії почнеться найближчими днями.
11 січня уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує передати Збройним силам України танки. Раніше Sky News оприлюднила інформацію, що Велика Британія розглядає можливість надання ЗСУ 10 танків FV4034 Challenger 2.