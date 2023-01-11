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Британія планує відправити в Україну танки

11 січня 2023, 17:14
Британія планує відправити в Україну танки
Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки.

Про це інформує речник уряду, якого цитує видання The Financial Times

Він повідомив журналістам, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса "попрацювати з партнерами" протягом наступних тижнів, щоб просунутися "далі й пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків".

"Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри", – повідомляє речник.

Видання припускає, що йдеться про танки Challenger 2, якими озброєна британська армія.

На думку FT, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні танки для ведення важких боїв.

Нагадаємо, в рамках міжнародної коаліції союзників, серед яких і Польща, Україна отримає роту танків Leopard, заявив під час візиту до Львова 11 січня польській президент Анджей Дуда.

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