Польща передасть Україні роту танків Leopard

В рамках міжнародної коаліції союзників, серед яких і Польща, Україна отримає роту танків Leopard, заявив під час візиту до Львова 11 січня польській президент Анджей Дуда.

Про це повідомляє "PAP".

"Нещодавно ми дійсно ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Роту танків Leopard буде надано в рамках коаліції", – заявив Дуда на пресконференції з Зеленським та Наусєдою.

Він зазначив, що рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.

"Ви знаєте, що необхідно отримати певні офіційні домовленості та згоди. Але спочатку нам потрібно створити міжнародну коаліцію. І ми ухвалили рішення щодо формування цієї міжнародної коаліції", – сказав Дуда.

Президент Польщі додав, що рішення про надання Україні першої роти танків Leopard разом із іншими типами танків буде надана державами-членами коаліції дуже скоро.

До складу танкової роти входять 10 танків: управління (1 танк) і 3 взводи (по 3 танки в кожному).

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.