14% українців витрачають на "комуналку" більше половини доходу сім'ї -опитування

Опитування провели з 22 по 25 листопада методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України

Якщо порівняти результати цього дослідження з опитуванням КМІС, проведеним в 2015 році на замовлення Фонду Фрідріха Еберта, то за 4 роки частка тих домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш, ніж вдвічі - з 6% до 14%", - йдеться у повідомленні.

45% опитаних українців заявили, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли у порівнянні з жовтнем 2018 року, повідомляє "Економічна правда".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зазначається, що у 35% респондентів витрати на оплату послуг ЖКГ не змінилися або зменшилися.

Водночас близько 14% опитаних витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї.

"Якщо порівняти результати цього дослідження з опитуванням КМІС, проведеним в 2015 році на замовлення Фонду Фрідріха Еберта, то за 4 роки частка тих домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш, ніж вдвічі - з 6% до 14%", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що частка тих, хто витрачає на "комуналку" від третини до половини доходу, збільшилась з 16% до 21%.

"Відповідно, зменшилась кількість тих, хто витрачає до 10%: з 18% в 2015 році до 12% в 2019. Також зменшилася частка тих, хто витрачає від 10% до 30%: з 48% до 41%", - зазначили у КМІС.

Опитування провели з 22 по 25 листопада методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У ході опитування провели 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

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