Більшість українців хочуть, щоб Донбас після деокупації відбудовувала Росія

Про це свідчать результати соціологічного опитування про ситуацію на Донбасі, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 27 серпня до 23 вересня

Такої думки притримується 59,3% опитаних українців, 32,9% гадають, що це справа України, а 25,5% покладають цей обов'язок на олігархів.

Більшість українців вважають, що оплачувати відновлення окупованих територій після деокупації має Росія, як країна-агресор, повідомляє "Українська Правда".

Про це свідчать результати соціологічного опитування про ситуацію на Донбасі, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 27 серпня до 23 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

Такої думки притримується 59,3% опитаних українців, 32,9% гадають, що це справа України, а 25,5% покладають цей обов'язок на олігархів.

Ще 16,9% респондентів вважають, що відновлення цих територій має відбуватися за рахунок коштів, експропрійованих у бойовиків, 14,5% - за рахунок міжнародних організацій, 10,8% - за власні кошти окупованих територій, 5,7% - за кошти США, 4,6% - за кошти ЄС, 1,7% - інше, а 8,7% не змогли відповісти.

На запитання респондентів, як вони розцінюють "ДНР" і "ЛНР", 20,8% відповіли, що як терористичні організації, 16,5% - як російську окупацію української території, 15% - псевдодержавними утвореннями, 14,6% - маріонетками Кремля, 13,5% - реакцією народу на те, що відбувалося на Євромайдані, 3,8% - як незалежні держави, 0,3% - інше, а 15,6% не змогли відповісти.

Вказується, що у результаті польового етапу було зібрано 2 тис. 35 анкет. Статистична похибка не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% для показників близьких до 25% або 75%, 2% для показників близьких до 12% або 88%, 1,4% для показників близьких до 5% або 95% і 0,7% для показників близьких до 1% або 99%.

Польовий етап тривав в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім непідконтрольних регіонів Криму і Донбасу.

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