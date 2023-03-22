$15,6 млрд на 4 роки — МВФ для України

Україна і МВФ досягли угоди на рівні персоналу.

Україна і Міжнародний валютний фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо нової програми на суму $15,6 млрд терміном у 4 роки.

Йдеться на саті МВФ.

Програма передбачає доступ до $15,6 млрд або 577% від квоти України в МВФ.

Угоду ще має погодити Рада директорів МВФ, це може статися найближчими тижнями.

Очільник місії Гевін Грей заявив: "програма допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів та партнерів України протягом усього терміну дії програми".

Програма була розроблена відповідно до нової політики Фонду щодо кредитування в умовах надзвичайно високої невизначеності. Є очікування, що донори, в тому числі країни G7 та ЄС, нададуть тверді фінансові гарантії.

Наразі очікується поступове відновлення економіки України протягом наступних кварталів, оскільки активність відновлюється після російських атак на енергетичну інфраструктури. Проте розробка єдиного базового прогнозу в умовах невизначеності є надзвичайно складним завданням.

"Виходячи з цього, персонал наразі бачить зростання реального ВВП у 2023 році в діапазоні від -3 до +1 відсотка", – додав Грей.

Цілями програми є підтримка економічної та фінансової стабільності, відновлення боргової стійкості та підтримка відновлення України на шляху до вступу в ЄС у післявоєнний період.