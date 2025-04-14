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17-й пакет санкцій ЄС проти рф: відомі перші деталі

14 квітня 2025, 16:37
17-й пакет санкцій ЄС проти рф: відомі перші деталі
Фото:shutterstock.com
Можливо, буде новий тиск на російську атомну енергетику і "тіньовий флот".

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс оголосив, що Литва наполягатиме на включенні нових санкцій проти росії в 17-й пакет ЄС, що включатиме обмеження щодо "Росатому".

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.

Вільнюс виступає за розширення санкцій проти рф у рамках 17-го пакету, зокрема щодо держкорпорації "Росатом", російського скрапленого газу.

Будріс також наголосив на необхідності цих кроків через продовження агресії кремля і підкреслив важливість додаткових обмежень для тиску на президента рф Володимира путіна.

На засіданні Ради ЄС у Люксембурзі 14 квітня Будріс зазначив, що Литва готова підтримати 17-й пакет санкцій, включаючи нові обмеження на російський експорт і індивідуальні санкції.

Одним з головних аспектів пакету є санкції проти російської атомної енергетики та "тіньового флоту", що дасть Європі додаткові інструменти впливу на Кремль.

Міністр закордонних справ Литви також акцентував увагу на важливості обговорення питання про вступ України до Європейського Союзу, наголосивши, що 1 січня 2030 року - це цілком реальний термін для цього важливого кроку.

Розглянути пакет мають в травні. 

12 квітня Трамп продовжив санкції проти росії на рік.

 

Росіясанкції

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