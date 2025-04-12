Трамп продовжив санкції проти росії на рік

Санкції були введені ще при адміністрації Байдена.

Американський президент Дональд Трамп підписав указ про продовження терміном на один рік пакету санкцій проти країни-агресора росії.

Про це пише Clash Report з посиланням на Федеральний реєстр США.

Йдеться про санкції, що були введені його попередником Джо Байденом.

"Трамп підписав указ про продовження на один рік пакету санкцій Байдена проти росії", - пише видання.

Днями ми писали, що Зеленський ввів у дію нові санкції проти російських пропагандистів та тіньового флоту.