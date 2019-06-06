17-річна дівчина в Нідерландах домоглася дозволу на евтаназію
Про те, що вона отримала позитивне рішення і незабаром покине цей світ, Ноа повідомила в Instagram напередодні самої процедури евтаназії, інформує Daily Mail.
"Я довго думала, чи варто мені про це розповідати, але все одно вирішила це зробити. Можливо, для деяких це стало несподіванкою, враховуючи мої пости про госпіталізацію, але це мій давній план. Відразу перейду до справи: максимум через 10 днів я помру", - написала вона.
Дівчина впала в глибоку депресію після того, як її три рази згвалтували в дитинстві, починаючи з 11-річного віку.
Після цього у дівчинки лікарі діагностували посттравматичний стресовий розлад, депресію та анорексію.
Ноа написала автобіографію Перемога або навчання. Таким чином вона хотіла допомогти тим підліткам, які опинилися в схожій ситуації.
Після того, як дівчина отримала юридичний дозвіл на евтаназію, вона пішла з життя в своєму будинку в Арнемі.
Нагадаємо, що у Великобританії дозволили відключати людей від апаратів життєзабезпечення без рішення суду.
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