17-річний житель Севастополя порушив кордон України заради навчання у Херсоні
Хлопець розповів прикордонникам, що пройшов через «неабиякі поневіряння», аби потрапити на підконтрольну Україні територію, повідомляє "Громадське" посилаючись на Державну прикордонну службу.
Так, з Криму до Херсонщини його не пропустили «прикордонники» окупаційної влади, тому він пішов іншим шляхом — через Керченський міст потрапив до Росії, доїхав до Брянської області, звідки вже і приїхав до України.
Зупинили севастопольця українські прикордонники поблизу населеного пункту Василівка на Сумщині.
«Попри поважні причини, які штовхнули юнака на таку подорож, прикордонники були змушені оформити документи адмінправопорушень, а чи притягати до відповідальності кримчанина, який бажає навчатися в українському виші, вирішуватиме суд», — йдеться у повідомленні.
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