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17-річний житель Севастополя порушив кордон України заради навчання у Херсоні

17-річний севастополець не зміг потрапити до Херсона з території анексованого Криму на навчання, тому був змушений перетнути кордон з Україною з порушенням.
17-річний житель Севастополя порушив кордон України заради навчання у Херсоні Фото: gettyimages.com

Хлопець розповів прикордонникам, що пройшов через «неабиякі поневіряння», аби потрапити на підконтрольну Україні територію, повідомляє "Громадське" посилаючись на Державну прикордонну службу.

Так, з Криму до Херсонщини його не пропустили «прикордонники» окупаційної влади, тому він пішов іншим шляхом — через Керченський міст потрапив до Росії, доїхав до Брянської області, звідки вже і приїхав до України.

Зупинили севастопольця українські прикордонники поблизу населеного пункту Василівка на Сумщині.

«Попри поважні причини, які штовхнули юнака на таку подорож, прикордонники були змушені оформити документи адмінправопорушень, а чи притягати до відповідальності кримчанина, який бажає навчатися в українському виші, вирішуватиме суд», — йдеться у повідомленні.

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12 10 2020 09:13
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