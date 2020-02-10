У Криму стартував осінній призов до російської армії
З 1 жовтня Росія почала осінній призов, зокрема і на території анексованого Криму. Це вже дванадцята незаконна кампанія із залучення кримських призовників.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що цим РФ порушує норми міжнародного права, повідомляє "Громадське" .
Згідно з Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати людей служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.
Також РФ порушує міжнародне законодавство, коли відкриває кримінальні справи проти тих, хто відмовляється вступати до її армії. За даними Кримської правозахисної групи, тільки за серпень за ухилення від служби в силах РФ відкрили кримінальні справи проти п'яти кримчан, та ще вісьмом ㅡ винесли вироки.
Як відбувається призов кримчан?
Від початку окупації Росія провела вже 11 призовних кампаній та незаконно залучила до лав своєї армії близько 25 тисяч жителів анексованого Криму. Цього року російська армія планує залучити 128 тисяч людей з підконтрольних їй територій.
Цьогорічний призов в анексованому Криму проведуть попри епідемію коронавірусу. Призовників відправлять на двотижневий карантин та пообіцяли знарядити безкоштовними масками та антисептиками.
Однак в МЗС України наголошують, що проводити військово-пропагандистські заходи в умовах епідемії також є порушенням міжнародного законодавства.
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