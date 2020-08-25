Шість країн приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Росії за окупацію Криму "ЄС бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - йдеться у заяві

Шість країн Європи, включно з Україною, приєдналися до рішення Ради ЄС на рік продовжити санкції, запроваджені проти Росії у зв’язку з незаконною анексією Криму.

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Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Європейській службі зовнішніх справ. "Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейської економічної зони, а також Україна та Грузія приєднуються до рішення Ради і подбають, щоб національні політики відповідали цьому рішенню. ЄС бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - йдеться у заяві. Нагадаємо, що Кулеба вважає недоречним додавати обговорення Криму у "мінський формат"

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