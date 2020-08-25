ПОЛІТИКА НОВИНИШість країн Європи, включно з Україною, приєдналися до рішення Ради ЄС на рік продовжити санкції, запроваджені проти Росії у зв’язку з незаконною анексією Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шість країн приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Росії за окупацію Криму
"ЄС бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - йдеться у заяві
Фото: з відкритих джерел
Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Європейській службі зовнішніх справ.
"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейської економічної зони, а також Україна та Грузія приєднуються до рішення Ради і подбають, щоб національні політики відповідали цьому рішенню. ЄС бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, що Кулеба вважає недоречним додавати обговорення Криму у "мінський формат"
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