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Шість країн приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Росії за окупацію Криму

"ЄС бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - йдеться у заяві
Шість країн Європи, включно з Україною, приєдналися до рішення Ради ЄС на рік продовжити санкції, запроваджені проти Росії у зв’язку з незаконною анексією Криму.
Шість країн приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти Росії за окупацію Криму Фото: з відкритих джерел

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Європейській службі зовнішніх справ.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейської економічної зони, а також Україна та Грузія приєднуються до рішення Ради і подбають, щоб національні політики відповідали цьому рішенню. ЄС бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Кулеба вважає недоречним додавати обговорення Криму у "мінський формат"

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25 08 2020 10:59
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