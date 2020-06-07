Кулеба вважає недоречним додавати обговорення Криму у "мінський формат"

Глава українського МЗС також зазначає, що Росія намагатиметься уникати перемовин щодо Криму, вдаючи, що це питання закрите, відтак стратегія України має полягати у тому, щоб створювати передумови для деокупації

"Зараз вводити в "мінський формат" ще і проблематику Криму - насправді блокувати і Крим, і Донбас. […] Ми на всіх рівнях - і в МЗС, і в Офісі президента - постійно працюємо над тим, щоб питання Криму залишалося на порядку денному серед пріоритетних".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що обговорення Криму у "мінському форматі" може блокувати прогрес і в питанні Криму, і в питанні Донбасу.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю телепроєкту "Крим.Реалії", зазначає "Європейська правда".

За його словами, Україна зараз активізувала кримське питання у діалозі з міжнародними партнерами та "розігріває" їх до наступних кроків.

"Зараз вводити в "мінський формат" ще і проблематику Криму - насправді блокувати і Крим, і Донбас. […] Ми на всіх рівнях - і в МЗС, і в Офісі президента - постійно працюємо над тим, щоб питання Криму залишалося на порядку денному серед пріоритетних".

"Я можу абсолютно спокійно сказати, що зараз ми, по суті, відродили активну тему Криму в міжнародних перемовинах і дуже наступально її просуваємо, контактуємо з нашими партнерами. Тобто вже їх "розігріваємо" до наступних кроків", - зазначив Дмитро Кулеба.

Глава українського МЗС також зазначає, що Росія намагатиметься уникати перемовин щодо Криму, вдаючи, що це питання закрите, відтак стратегія України має полягати у тому, щоб створювати передумови для деокупації.

"РФ всіляко уникатиме будь-яких перемовин. Тому стратегія має будуватися абсолютно інакше: (варто -ред.) спонукати деокупацію, створювати умови, за яких деокупація стає неминучою. Ми не повинні тішити себе ілюзіями, що РФ буде вести перемовини з цього приводу. Але якраз той факт, що росіяни розказують про Крим, як про закрите питання, свідчить про те, що вони вимушені на цьому постійно наголошувати. Бо якби воно було дійсно закрите, то Росія б про це не мала говорити", - каже Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ підкреслив, що Україна не розглядає варіанту репарацій від Росії за анексований півострів та продовжить наполягати на тому, що окупація півострова є незаконною і тимчасовою.

"Заплатіть гроші - і все буде нормально?" Ні! Стратегія абсолютно інша. Ми тому і кажемо, що відбувається тимчасова незаконна окупація, наголошуючи, що явище тимчасове, незаконне за міжнародним правом.

Безумовно, компанії мають право позиватися. Для нас дуже важливо, щоб в судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації у ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта. Але моя ключова задача як представника МЗС - тримати от цю рамку "тимчасова незаконна окупація", - зазначає Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що ЄС не визнає незаконне голосування в Криму про "обнулення" Путіна