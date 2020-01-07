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ЄС не визнає незаконне голосування в Криму про "обнулення" Путіна

"Європейський Союз залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України"
"ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є порушенням міжнародного права. Тому ЄС не визнає проведення голосування Росією на території півострова, який є частиною України", - заявив він.
ЄС не визнає незаконне голосування в Криму про "обнулення" Путіна Фото: twitter.com/EvgenyFeldman

Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

Про це заявив представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петер Стано в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є порушенням міжнародного права. Тому ЄС не визнає проведення голосування Росією на території півострова, який є частиною України", - заявив він.

Стано також констатував, що "аналогічним чином власники російських паспортів, виданих в районах, які зараз не перебувають під контролем українського уряду, всупереч Мінським угодам,  не повинні брати участь у виборах, організованих Російською Федерацією".

"Європейський Союз залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України", - додав він.

1 липня Росія проводить голосування щодо обнулення президентських термінів Путіна, зокрема, і на території тимчасово окупованого нею Криму.

МЗС України висловило протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованого Криму представників Європейських держав і закликало покарати організаторів незаконного голосування санкціями.

Нагадаємо, що РФ незаконно окупувала Крим, тому Україна не проситиме компенсації за його анексію

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01 07 2020 17:10
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