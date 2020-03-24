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18 днів інтенсивної терапії: в Італії виписали з лікарні "пацієнта №1"

З лікарні "Сан Маттео" в італійській Павії виписали 38-річного мешканця містечка Кодоньо, так званого "пацієнта №1", з якого почався локальний спалах коронавірусу в Ломбардії
Маттіа, так звати чоловіка, увечері 19 лютого був госпіталізований в лікарню міста Лодіджано, а потім переміщений у вкрай важкому стані в реанімацію лікарні Павії.
18 днів інтенсивної терапії: в Італії виписали з лікарні "пацієнта №1" Фото: з вільних джерел

З лікарні "Сан Маттео" в італійській Павії  виписали 38-річного мешканця містечка Кодоньо, так званого "пацієнта №1", з якого почався локальний спалах коронавірусу в Ломбардії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Маттіа, так звати чоловіка, увечері 19 лютого був госпіталізований в лікарню міста Лодіджано, а потім переміщений у вкрай важкому стані в реанімацію лікарні Павії.

9 березня він почав дихати самостійно.

Після своєї виписки з лікарні чоловік записав аудіозвернення, у якому закликав людей залишатися вдома, щоб запобігти поширенню інфекції.

"Важко сказати, що зі мною сталося, я пам'ятаю госпіталізацію, я був 18 днів в реанімації, а потім в інфекційному відділенні, де я почав контактувати з реальним світом і робити найкраще: знову самостійно дихати", - розповів Маттіа.

"Профілактика необхідна для того, щоб не поширювати інфекцію. Мені дуже пощастило, що мене вилікували" - додав він.

Порадивши людям не виходити з дому, він попросив поважати його особисте життя: "Я хочу забути цей трагічний досвід і повернутися до нормального життя".

Чоловік очікує народження дитини протягом декількох найближчих днів. Минулого тижня італійські ЗМІ повідомили про смерть його батька, який жив в одному з міст Ломбардії, які на початку опинилися в центрі епідемії.

Нагадаємо, що у світі майже 340 тисяч людей заразилися коронавірусом, з них майже 60 тисяч - в Італії

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24 03 2020 15:45
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