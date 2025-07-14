18-й пакет санкцій проти рф почали блокувати Словаччина і Мальта

Дискусія про черговий санкційний пакет тривала кілька годин.

Обидві країни почали виступати проти затвердження 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії.

Про це розказали кілька дипломатів ЄС, передає портал Європейська правда.

"На засіданні Комітету постійних представників ЄС 13 липня дискусія про 18-й пакет санкцій тривала кілька годин. Словаччина продовжує наполягати на своїй позиції: вона блокуватиме санкції проти росії, поки не отримає гарантії від Єврокомісії, що не зазнає збитків після повної відмови Євросоюзу від російського газу в 2028 році", – пише видання.

Крім, проти санкцій Мальта почала виступати, проте вона заперечує проти конкретної її частини, а саме зниження стелі ціни на російську нафту.

"Мальта, так само як Греція та Кіпр, – держави, які мають великий танкерний флот, економіка яких залежить від транспортування нафти. Саме тому вони й не підтримували ідею зниження порогової ціни на російську нафту. У неділю на засіданні послів ЄС, лише Мальта наполягала на відмові від цієї ідеї", – сказав джипоомат.

Натомість Словаччина вимагає гарантій перед підтримкою нового пакету санкцій проти росії.