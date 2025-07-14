Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

18-й пакет санкцій проти рф почали блокувати Словаччина і Мальта

14 липня 2025, 15:11
18-й пакет санкцій проти рф почали блокувати Словаччина і Мальта
Фото: з відкритих джерел
Дискусія про черговий санкційний пакет тривала кілька годин.

Обидві країни почали виступати проти затвердження 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії. 

Про це розказали кілька дипломатів ЄС, передає портал Європейська правда.

"На засіданні Комітету постійних представників ЄС 13 липня дискусія про 18-й пакет санкцій тривала кілька годин. Словаччина продовжує наполягати на своїй позиції: вона блокуватиме санкції проти росії, поки не отримає гарантії від Єврокомісії, що не зазнає збитків після повної відмови Євросоюзу від російського газу в 2028 році", – пише видання.

Крім, проти санкцій Мальта почала виступати, проте вона заперечує проти конкретної її частини, а саме зниження стелі ціни на російську нафту.

"Мальта, так само як Греція та Кіпр, – держави, які мають великий танкерний флот, економіка яких залежить від транспортування нафти. Саме тому вони й не підтримували ідею зниження порогової ціни на російську нафту. У неділю на засіданні послів ЄС, лише Мальта наполягала на відмові від цієї ідеї", – сказав джипоомат. 

Натомість Словаччина вимагає гарантій перед підтримкою нового пакету санкцій проти росії.

 

санкціїЄвросоюз

Останні матеріали

Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється