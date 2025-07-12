Словаччина вимагає гарантій перед підтримкою нового пакету санкцій проти росії

Словаччина блокує 18-й пакет санкцій ЄС через свою незгоду з окремою пропозицією Єврокомісії припинити весь імпорт російського газу з 2028 року.

Словаччина прагне домовитися з Європейською комісією та партнерами ЄС до 15 липня про гарантії того, що вона не постраждає від припинення поставок російського газу та нового пакету санкцій проти росії.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо у суботу,пише Reuters.

Зазначається, що Словаччина блокує 18-й пакет санкцій ЄС через свою незгоду з окремою пропозицією Єврокомісії припинити весь імпорт російського газу з 2028 року, що, на думку країни, може спричинити дефіцит, зростання цін і транзитних зборів, а також призвести до позовів про відшкодування збитків з боку російського Газпрому.

"Ми повинні щось виграти в цій боротьбі, хоча це не буде результат 100:0… Ми хочемо політичних зобов’язань, гарантій від партнерів і Єврокомісії, що ця проблема не залишиться лише на плечах Словаччини", — сказав Фіцо.

Він додав, що на цю мить не ясно, чи буде досягнута угода, оскільки деякі питання все ще залишаються невирішеними.

За словами Фіцо, однією з обговорюваних тем є обмеження транзитних зборів, які Словаччина повинна буде платити за альтернативні маршрути для неросійського газу.

За даними агенції Reuters, Словаччина отримує більшу частину газу від Газпрому за довгостроковою угодою, чинною до 2034 року, в обсязі близько 3,5 мільярдів кубометрів газу на рік.

Зазначається, що пропозиція Єврокомісії припинити імпорт російських енергоносіїв з 2028 року потребує підтримки більшості країн ЄС, але не одностайності.

Однак санкції проти росії потребують одностайності, тому Словаччина об'єднала ці два питання і відмовилася підтримувати пакет, поки її занепокоєння щодо енергетики не буде задоволено.

Фіцо також повідомив, що обговорив занепокоєння Словаччини з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, але не надав подробиць.

Раніше він заявляв, що Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій ЄС проти росії на засіданні Комітету постійних представників Євросоюзу в Брюсселі 11 липня.

7 липня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що країни ЄС цього тижня дійдуть згоди щодо 18-го пакета санкцій проти рф.

Нагадаємо, Європейський парламент закликав уряди Угорщини та Словаччини припинити блокування санкційного тиску на рф зі сторони.

Європейські посли не погодити 18-й пакет санкцій проти москви через те, що Словаччина не зняла своє вето під час засідання Комітету постійних представників ЄС.