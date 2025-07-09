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Європарламент вимагає у Будапешта і Братислави не блокувати санкції проти рф

09 липня 2025, 18:12
Європарламент вимагає у Будапешта і Братислави не блокувати санкції проти рф
Фото: AFP
Вчергове Словаччина заблокувала 18-ий пакет санкцій.

В середу Європейський парламент закликав уряди Угорщини та Словаччини припинити блокування санкційного тиску на рф зі сторони.

А також не ставити під загрозу досягнення спільних цілей Євросоюзу, йдеться в новій разолюції. 

Документ "Щодо людських втрат внаслідок агресивної війни Росії проти України та нагальної необхідності припинення російської агресії" був затверджений Європарламентом", а звернення до Угорщини та Словаччини було додане до резолюції Європарламенту у вигляді поправки, зареєстрованої депутатами з політичної групи соціал-демократів.

"Європарламент закликає уряди Угорщини та Словаччини, відповідно, узгодити свою зовнішню політику з позиціями та принципами ЄС і припинити їхню постійну обструкцію зусиль ЄС щодо посилення санкцій проти рф", – йдеться в документі.

Крім того, Європарламент у документі нагадав Угорщині та Словаччині "про принцип сумлінного співробітництва, який вимагає від держав-членів утримуватися від будь-яких заходів, що можуть поставити під загрозу досягнення цілей ЄС".

Також раніше ЄП закликає ЄС конфіскувати заморожені активи рф для оборони та відбудови України.

 

РосіяУгорщинаЄвропарламентсанкціїСловаччина

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