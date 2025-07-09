ЄП закликає ЄС конфіскувати заморожені активи рф для оборони та відбудови України
Сьогодні Європарламент закликав держави блоку до конфіскації заморожених російських державних активів, для спрямування цих коштів на оборону та відбудову України.
Про це йдеться у резолюції "Щодо людських втрат внаслідок загарбницької війни Росії проти України та нагальної необхідності припинення російської агресії: ситуація з незаконно утримуваними цивільними особами й військовополоненими та постійні бомбардування цивільного населення".
Європарламент зазначає, що заморожені державні активи росії мають бути конфісковані і використані для оборони України від російської агресії і для відбудови.
"Європарламент підтверджує свою переконаність, що Росія має компенсувати величезні збитки, завдані Україні, і тому закликає до конфіскації російських державних активів, заморожених у рамках санкцій ЄС або іншими способами, для підтримки оборони й відновлення України", – йдеться у резолюції.
Також у документі наголошуться на тому, що для конфіскації росактивів "існують різні юридичні шляхи".
"Бездіяльність є неприпустимою помилкою з боку європейських урядів", – додали євродепутати.
Також сьогодні ЄСПЛ визнав росію винною у масових порушеннях прав людини та збитті рейсу MH17.