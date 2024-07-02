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195 французьких кандидатів знялись з другого туру, аби заблокувати перемогу ультраправих

02 липня 2024, 16:58
195 французьких кандидатів знялись з другого туру, аби заблокувати перемогу ультраправих
Фото: з вільних джерел
124 з лівих сил і 69 з президентського табору знялися з виборів до парламенту Франції.

З другого туру парламентських виборів знялись 195 кандидатів, але деякі кандидати ще мають час до 18 години, коли префектури отримають остаточні списки учасників.

Про це інформує газета Le Monde.

Як зазначає видання, зняття кандидатів має на меті не допустити отримання ультраправим "Національним об'єднанням" абсолютної більшості в парламенті наступної неділі. Це відбувається, аби уникнути розпорошення голосів в округах, де у фінал вийшли троє або більше людей, один з яких представляє ультраправих, а інші – ліві політичні сили або ж президентський табір.

Журналісти додають, що таким чином, цієї неділі виборці матимуть лише одного кандидата, що протистоятиме політику з ультраправого "Національного об'єднання" чи його союзника.

Так звані "трикутні змагання" можуть вплинути на результати у 306 округах і в трьох округах, де у фінал вийшли четверо.

Також висока явка виборців у першому турі уможливила багато таких конфігурацій, адже за правилами голосування всі, хто набрав більше 12,5% голосів зареєстрованих виборців, виходять у другий тур. 

Вже цієї неділі французам залишилось обрати 501 народного депутата. 76 були обрані або переобрані в першому турі. 

Національна асамблея налічує 577 місць, які потрібно заповнити.

Нагадаємо, що ультраправа партія Лє Пен перемагає в першому турі виборів у Франції.

 

Франціявибори.

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