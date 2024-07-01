Ультраправа партія Лє Пен перемагає в першому турі у Франції
На момент закриття виборчих дільниць і підрахунку перших бюлетенів, партія Ле Пен зайняла перші позиції.
Екзитполи показують, що за ультраправу партію проголосували 34,2% французів.
Друге місце в ультралівої політичнорї сила Новий народний фронт, вона отримала 29,1% голосів.
А партія чинного президента Еммануеля Макрона отримала 21,5% французьких виборців.
Через тиждень пройде другий тур, де діє мажоритарна система, тому результати ще може мінятися.
Вчора ми повідомляли, що у Франції почалися дострокові парламентські вибори.