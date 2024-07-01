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Ультраправа партія Лє Пен перемагає в першому турі у Франції

01 липня 2024, 08:12
Ультраправа партія Лє Пен перемагає в першому турі у Франції
Фото:Reuters
Вчора у Франції відбувся перший тур дострокових парламентських виборів.

На момент закриття виборчих дільниць і підрахунку перших бюлетенів, партія Ле Пен зайняла перші позиції. 

Про це пише низка французьких ЗМІ. 

Екзитполи показують, що за ультраправу партію проголосували 34,2% французів. 

Друге місце в ультралівої політичнорї сила Новий народний фронт, вона отримала 29,1% голосів.

А партія чинного президента Еммануеля Макрона отримала 21,5% французьких виборців.

Через тиждень пройде другий тур, де діє мажоритарна система, тому результати ще може мінятися.

Вчора ми повідомляли, що у Франції почалися дострокові парламентські вибори.

 

вибориФранція

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