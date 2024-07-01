Макрон закликав об’єднатися проти ультраправих після першого туру виборів

Вчора відбувся перший тур виборів в парламент Франції і більшість голосів набрала ультраправа партія Лє Пен, яка отримала 34%.

Чинний президент Франції Еммануель Макрон закликав громадян країни до "демократичного єднання" у другому турі парламентських виборів, щоб протистояти ультраправим.

Про це він сьогодні сказав після оприлюднення результаів виборів, повідомляє BFMTV.

"Висока участь у першому турі цих парламентських виборів свідчить про важливість цього голосування для всіх наших співвітчизників і прагнення прояснити політичну ситуацію", – заявив Макрон.

Він закликав до широкого демократичного і республіканського єднання перед другим туром голосування, який остаточно визначить переможців у мажоритарних округах.

Другий тур має відбутись вже цього тижня - 7 липня.

Нагадаємо, що екзитполи показати, що ультраправа партія Лє Пен перемагає в першому турі у Франції.