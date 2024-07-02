Ле Пен не планує входити в уряд Франції

Лідерка французьких ультраправих заявила, що не буде другим прем'єр-міністром.

Марін Ле Пен не має наміру входити до нового уряду або ставати прем'єркою.

Про це вона заявила в ефірі каналу France Inter.

"Ні, я не буду другим прем'єр-міністром", – сказала Ле Пен.

Вона також не планує ставати президенткою французького парламенту – Національної асамблеї.

"Я буду очолювати групу депутатів "Національного об'єднання", – додала лідерка ультраправих.

За словами Ле Пен, більшість буде необхідною для формування уряду. Проте вона запевнила, що її партія зможе переконати "правих, лівих і деяких республіканців" сформувати більшість у парламенті.

Політикиня зазначила, що склад уряду, який міг би очолити Жордан Барделла, вже сформований, і він складатиметься з компетентних людей.

Раніше Барделла заявляв, що стане прем'єр-міністром за умови абсолютної перемоги "Національного об'єднання" на виборах, щоб здобути абсолютну більшість.

Нагадаємо, що минулої неділі ультраправа партія Ле Пен перемогла у першому турі виборів у Франції.