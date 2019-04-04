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19-річний українець став чемпіоном світу зі сноубордингу

Михайло Харук став переможцем в дисципліні паралельний слалом
19-річний український сноубордист Михайло Харук здобув золоту нагороду юніорського чемпіонату світу, який проходить у Словенії.
19-річний українець став чемпіоном світу зі сноубордингу Фото: facebook.com/olympicua

Спортсмен став чемпіоном у дисципліні паралельний слалом, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В лютому українська сноубордистка Аннамарі Данча виборола "срібло" в паралельному слаломі на чемпіонаті світу в США. Це була перша медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу в історії України, нагадали у НОК.

19-річний Харук посів перше місце з результатом 360 балів. "Срібло" виграв Міхаель Назваскі з Канади, у якого 288 очок. "Бронзу" отримав також канадець - Дженні Беган з 216 очками.

Варто відзначити, що на чемпіонаті світу в 2017 році в дисципліні слалом Михайло фінішував одинадцятим, а в 2018-му - восьмим.

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04 04 2019 10:42
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