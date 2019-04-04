СПОРТ НОВИНИ19-річний український сноубордист Михайло Харук здобув золоту нагороду юніорського чемпіонату світу, який проходить у Словенії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
19-річний українець став чемпіоном світу зі сноубордингу
Михайло Харук став переможцем в дисципліні паралельний слалом
Фото: facebook.com/olympicua
Спортсмен став чемпіоном у дисципліні паралельний слалом, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
В лютому українська сноубордистка Аннамарі Данча виборола "срібло" в паралельному слаломі на чемпіонаті світу в США. Це була перша медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу в історії України, нагадали у НОК.
19-річний Харук посів перше місце з результатом 360 балів. "Срібло" виграв Міхаель Назваскі з Канади, у якого 288 очок. "Бронзу" отримав також канадець - Дженні Беган з 216 очками.
Варто відзначити, що на чемпіонаті світу в 2017 році в дисципліні слалом Михайло фінішував одинадцятим, а в 2018-му - восьмим.
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04 04 2019 10:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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