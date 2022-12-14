€200 мільйонів від Німеччини отримала Україна для переселенців
14 грудня 2022, 11:21
Фото: з вільного доступу
Україна отримала 200 млн євро грантових коштів від Німеччини для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"До державного бюджету України надійшов грант в обсязі 200 млн євро від Кредитної установи для відбудови (KfW)",- йдеться в повідомленні.
Ці грантові кошти надав уряд Німеччини за Програмою підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Кошти буде направлено на покриття витрат загального фонду державного бюджету з виплати допомоги на проживання ВПО.
Нагадаємо, що раніше Німеччина надала новий пакет допомоги для ЗСУ.