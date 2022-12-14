€200 мільйонів від Німеччини отримала Україна для переселенців

Україна отримала 200 млн євро грантових коштів від Німеччини для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"До державного бюджету України надійшов грант в обсязі 200 млн євро від Кредитної установи для відбудови (KfW)",- йдеться в повідомленні.

Ці грантові кошти надав уряд Німеччини за Програмою підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Кошти буде направлено на покриття витрат загального фонду державного бюджету з виплати допомоги на проживання ВПО.