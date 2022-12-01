Німеччина надала новий пакет допомоги для ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
Німеччина найближчим часом передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:
- 7 зенітних установок Gepard;
- 100 000 аптечок;
- 3 броньовані мостоукладальні машини BIBER;
- 8 надводних безпілотників;
- 12 прикордонних машин;
- 4 тисячі спальних мішків;
- 30 автомобілів швидкої допомоги.
Також Україні передадуть запчастини, які потрібні для ремонту гелікоптерів Мі-24.
У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.
Раніше повідомлялось, що Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь.