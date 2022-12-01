Німеччина надала новий пакет допомоги для ЗСУ

Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Німеччина найближчим часом передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:

7 зенітних установок Gepard;

100 000 аптечок;

3 броньовані мостоукладальні машини BIBER;

8 надводних безпілотників;

12 прикордонних машин;

4 тисячі спальних мішків;

30 автомобілів швидкої допомоги.

Також Україні передадуть запчастини, які потрібні для ремонту гелікоптерів Мі-24.

У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь.