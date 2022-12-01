Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь

Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні мобільний польовий госпіталь, який допоможе рятувати життя поблизу лінії фронту.

Про це повідомляє міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у твітері.

"Прийшла зима, боротьба за територію України триває. Тому разом з Естонією та Норвегією Нідерланди передають Україні мобільний польовий госпіталь. Цей польовий госпіталь допоможе рятувати життя людей поблизу лінії фронту", – написала Оллонґрен.

За інформацією Міноборони, госпіталь складається з кількох контейнерів. Там є відділення інтенсивної терапії та операційна.

Зазначено, що відділення інтенсивної терапії розраховане на чотири ліжка. Воно оснащене моніторами, дефібриляторами та іншим обладнанням. В операційній одночасно можуть працювати не більше семи осіб.

Повідомляється, що контейнери надає Естонія, а Нідерланди та Норвегія роблять фінансовий внесок.

Окрім того, Естонія навчає українських фахівців використовувати польовий госпіталь. Нідерланди забезпечують підтримку.

Країни також передають вісім військових машин для транспортування поранених.

Нагадаємо, що Amazon надасть Україні підтримку у розмірі 75 мільйонів доларів.