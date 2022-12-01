Amazon надасть Україні підтримку у розмірі 75 мільйонів доларів

Компанія Amazon надає Україні $75 мільйонів підтримки. Вже підписано меморандум на 2023 рік.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Amazon AWS однією з перших допомогла утримати цифрову інфраструктуру нашої країни на початку повномасштабного вторгнення росії. Компанія надала хмарні послуги на мільйони доларів для зберігання 100 державних реєстрів. Завдяки цьому вони можуть працювати навіть під час ракетного обстрілу та відключення електроенергії, а українці можуть отримувати державні послуги онлайн.

"Мінцифра продовжує співпрацю з Amazon у сфері хмарних технологій. "Дія" з перших днів повномасштабного вторгнення зберігає в AWS копію серверної системи застосунку та щодня створює резервні копії. Це робить "Дію" та цифрову державу в цілому більш стійкою. Тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою", – написав Федоров.

Також компанія допомагає навчати тисячі українців ІТ-спеціальностям. Так, за місяць після запуску, до проєкту ITSkills4U приєдналося понад 11 тисяч українців, які зможуть стати айтішниками.

Раніше повідомлялось, що Мінцифри закликає українців не прослуховувати російську музику на стрімінгових сервісах.