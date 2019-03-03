200 тисяч осіб вийшли на антирасистський марш в Мілані, - ФОТО Учасники закликали прислухатися до них віце-прем’єра Маттео Сальвіні, який заблокував прибуття до Італії гуманітарних суден, що рятують мігрантів, що відпливають з Лівії

Десятки тисяч людей вийшли в суботу на мітинг у фінансовій столиці Італії проти політики популістського уряду, яка, за їхніми словами, пропагує расизм.

Фото:АР

За даними міської влади, участь у марші під назвою "Люди передусім" взяли 200 тисяч осіб, інформує агенція Associated Press. Учасники закликали прислухатися до них віце-прем’єра Маттео Сальвіні, який обіймаючи також посаду міністра внутрішніх справ, заблокував прибуття до Італії гуманітарних суден, що рятують мігрантів, що відпливають з Лівії. Демонстрація, яка закінчилася перед Міланським собором, проходила у святковому настрої, з музичними інструментами та супроводом ді-джеїв.

Фото:АР

Фото:АР

Фото:АР



Фото:АР Глава конфедерації праці CGIL Мауріціо Ландіні заявив, що уряд Італії "просуває неправильну політику, а не бореться з нерівністю". Регіон Ломбардія, столицею якого є Мілан, демонструє традиційно сильну підтримку право популістській партії "Ліга" на чолі з Сальвіні. Нагадаємо, що у Києві пройшов марш Національних дружин, присвячений другій річниці створення організації.





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