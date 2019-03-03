200 тисяч осіб вийшли на антирасистський марш в Мілані, - ФОТО
За даними міської влади, участь у марші під назвою "Люди передусім" взяли 200 тисяч осіб, інформує агенція Associated Press.
Учасники закликали прислухатися до них віце-прем’єра Маттео Сальвіні, який обіймаючи також посаду міністра внутрішніх справ, заблокував прибуття до Італії гуманітарних суден, що рятують мігрантів, що відпливають з Лівії.
Демонстрація, яка закінчилася перед Міланським собором, проходила у святковому настрої, з музичними інструментами та супроводом ді-джеїв.
Фото:АР
Фото:АР
Фото:АР
Фото:АР
Глава конфедерації праці CGIL Мауріціо Ландіні заявив, що уряд Італії "просуває неправильну політику, а не бореться з нерівністю".
Регіон Ломбардія, столицею якого є Мілан, демонструє традиційно сильну підтримку право популістській партії "Ліга" на чолі з Сальвіні.
Нагадаємо, що у Києві пройшов марш Національних дружин, присвячений другій річниці створення організації.
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