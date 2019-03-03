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200 тисяч осіб вийшли на антирасистський марш в Мілані, - ФОТО

Учасники закликали прислухатися до них віце-прем’єра Маттео Сальвіні, який заблокував прибуття до Італії гуманітарних суден, що рятують мігрантів, що відпливають з Лівії
Десятки тисяч людей вийшли в суботу на мітинг у фінансовій столиці Італії проти політики популістського уряду, яка, за їхніми словами, пропагує расизм.
200 тисяч осіб вийшли на антирасистський марш в Мілані, - ФОТО Фото:АР

За даними міської влади, участь у марші під назвою "Люди передусім" взяли 200 тисяч осіб, інформує агенція Associated Press.

Учасники закликали прислухатися до них віце-прем’єра Маттео Сальвіні, який обіймаючи також посаду міністра внутрішніх справ, заблокував прибуття до Італії гуманітарних суден, що рятують мігрантів, що відпливають з Лівії.

Демонстрація, яка закінчилася перед Міланським собором, проходила у святковому настрої, з музичними інструментами та супроводом ді-джеїв.


Фото:АР


Фото:АР


Фото:АР

Фото:АР

Глава конфедерації праці CGIL Мауріціо Ландіні заявив, що уряд Італії "просуває неправильну політику, а не бореться з нерівністю".

Регіон Ломбардія, столицею якого є Мілан, демонструє традиційно сильну підтримку право популістській партії "Ліга" на чолі з Сальвіні.

Нагадаємо, що у Києві пройшов марш Національних дружин, присвячений другій річниці створення організації.



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03 03 2019 13:00
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