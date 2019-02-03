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У Києві проходить марш Нацдружин

Колону, що складається переважно з молодих чоловіків, супроводжують правоохоронці, зокрема, поліція діалогу
У столиці розпочався марш Національних дружин, присвячений другій річниці створення організації.
У Києві проходить марш Нацдружин Фото: Укрінформ

У марші беруть участь понад тисячу осіб,- повідомляє "Укрінформ". Вони почали формуватися у колону з 17:00 на Майдані Незалежності, близько 18:00 розпочали марш. Нацдружинники мають намір пройти з Майдану Незалежності Хрещатиком, потім піднятися до бульвару Лесі Українки і далі - на Косий капонір (Київська фортеця), що на Госпітальній.

Колону, що складається переважно з молодих чоловіків, супроводжують правоохоронці, зокрема, поліція діалогу.

Поруч знаходяться кілька машин поліції. Рух Хрещатиком перекрито, водночас, "швидкі" можуть проїжджати.

Зараз, ситуація на місці спокійна. 

Нагадаємо, що проти "жовтих жилетів" у Парижі пройшов марш "червоних шарфів" .

 

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02 03 2019 18:58
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