205-а бригада ЗС рф причетна до підриву Каховської ГЕС – рух "Атеш"

Агенти руху вже мають орієнтири та дані керівництва бригади та виконавців злочину.

До підриву Каховської ГЕС можуть бути причетні російські військові з першого батальйону 205 мотострілецької бригади рф.

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Розплата за Каховку! Рух "Атеш" дізнався про інформацію, хто підірвав Каховську ГЕС. Це зробив 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьонівськ Ставропольського краю", — зазначено в повідомленні організації.

В організації зазначають, що представники підпілля вже отримали орієнтування на військовослужбовців та командування підрозділу армії рф, пообіцявши окупантам "розплату за Каховку".

Нагадаємо, що вранці близько 06:00 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області.