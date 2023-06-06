205-а бригада ЗС рф причетна до підриву Каховської ГЕС – рух "Атеш"
До підриву Каховської ГЕС можуть бути причетні російські військові з першого батальйону 205 мотострілецької бригади рф.
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"Розплата за Каховку! Рух "Атеш" дізнався про інформацію, хто підірвав Каховську ГЕС. Це зробив 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьонівськ Ставропольського краю", — зазначено в повідомленні організації.
В організації зазначають, що представники підпілля вже отримали орієнтування на військовослужбовців та командування підрозділу армії рф, пообіцявши окупантам "розплату за Каховку".
Нагадаємо, що вранці близько 06:00 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області.