20 вулиць і площ у 14 країнах назвали на честь України – МЗС
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Facebook.
"На сьогодні в рамках кампанії "Ukraine Street" на знак солідарності з Україною перейменували чи назвали на честь нашої країни близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу. Це Чехія, Польща, Литва, Латвія, Албанія, Словаччина, Норвегія, Канада, Угорщина, Естонія, Швеція, Франція, Ісландія, Люксембург, США", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Чехії, Литві, Латвії, Албанії, Норвегії та Канаді українські назви отримали вулиці та площі, на яких знаходяться дипломатичні установи Росії. До Дня Незалежності України на карті світу стало більше одразу на дві українські назви: у Люксембурзі з’явився "Київський Бульвар", а в Нью-Йорку перехрестя Брайтон Біч Авеню та Коні Айленд Авеню перейменували на "Український шлях".
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