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20 вулиць і площ у 14 країнах назвали на честь України – МЗС

Близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь України на знак солідарності з державою, яка стримує російську агресію.
20 вулиць і площ у 14 країнах назвали на честь України – МЗС Джерело: www.facebook.com/UkraineMFA

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Facebook.

"На сьогодні в рамках кампанії "Ukraine Street" на знак солідарності з Україною перейменували чи назвали на честь нашої країни близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу. Це Чехія, Польща, Литва, Латвія, Албанія, Словаччина, Норвегія, Канада, Угорщина, Естонія, Швеція, Франція, Ісландія, Люксембург, США", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Чехії, Литві, Латвії, Албанії, Норвегії та Канаді українські назви отримали вулиці та площі, на яких знаходяться дипломатичні установи Росії. До Дня Незалежності України на карті світу стало більше одразу на дві українські назви: у Люксембурзі з’явився "Київський Бульвар", а в Нью-Йорку перехрестя Брайтон Біч Авеню та Коні Айленд Авеню перейменували на "Український шлях".

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26 08 2022 16:30
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