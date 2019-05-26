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21 країна ЄС обирає новий склад Європарламенту

Виборці у 7 країнах – Нідерландах, Великій Британії, Ірландії, Чехії, Латвії, Мальті та Словаччині – вже проголосували у попередні дні
У неділю, 26 травня, громадяни 21 країни Євросоюзу голосують на виборах до Європейського парламенту.
21 країна ЄС обирає новий склад Європарламенту Фото: afp.com

Європейські вибори є найбільшими у світі за кількістю виборців після Індії. Понад 420 млн людей у країнах ЄС мають право обирати 751 члена парламенту, повідомляє "Європейська правда".

У неділю своїх представників обирають громадяни 21 країни союзу. Виборці у 7 країнах – Нідерландах, Великій Британії, Ірландії, Чехії, Латвії, Мальті та Словаччині – вже проголосували у попередні дні.

Дільниці почали працювати о 7 годині ранку у східних державах блоку. Голосування триватиме до 23:00, коли зачиняться дільниці в Італії.

Євродепутатів обирають за пропорційною системою, а далі депутати від партій різних держав об’єднуються у партійні групи.

За прогнозами соціологічних опитувань, правий євроскептичний фланг парламенту може суттєво зрости, натомість центристські партії зменшать представництво. Праві популісти лідирують в опитуваннях двох з чотирьох найбільших країн-членів - Італії та Британії, яка виходить з Євросоюзу. Також вони претендують на перемогу у Франції.

Нагадаємо, що у країнах Євросоюзу, 23 травня, розпочалися вибори в Європейський парламент. Сьогодні голосування пройде у Великобританії та Нідерландах.

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26 05 2019 11:27
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