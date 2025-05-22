21 травня протягом дня та ночі українські дрони атакували територію росії
Зранку, 22 травня, Міноборони повідомило, що збило 150 українських БпЛА.
Про це заявило Міноборони рф і російські медіа.
Загалом протягом дня відомство повідомило, що знищило ще 100.
Найбільше безпілотників збили над Орловською областю, де внаслідок атаки загорівся оборонний завод напівпровідників.
Також в московській області повідомили про 27 збитих безпілотників і кілька разів за день призупиняли роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський".
Крім того, в Липецькій області через атаку відключали мобільний інтернет.
У Москві, Підмосков'ї, Воронезькій і Тульській областях теж спостерігалися перебої зі зв'язком.