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21 травня протягом дня та ночі українські дрони атакували територію росії

22 травня 2025, 08:14
21 травня протягом дня та ночі українські дрони атакували територію росії
image: afp
У Москві, Підмосков'ї, Воронезькій і Тульській областях теж спостерігалися перебої зі зв'язком.

Зранку, 22 травня, Міноборони повідомило, що збило 150 українських БпЛА. 

Про це заявило Міноборони рф і російські медіа. 

Загалом протягом дня відомство повідомило, що знищило ще 100.

Найбільше безпілотників збили над Орловською областю, де внаслідок атаки загорівся оборонний завод напівпровідників.

Також в московській області повідомили про 27 збитих безпілотників і кілька разів за день призупиняли роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський".

Крім того, в Липецькій області через атаку відключали мобільний інтернет. 

У Москві, Підмосков'ї, Воронезькій і Тульській областях теж спостерігалися перебої зі зв'язком.

 
війна в Українівтрати рф

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