22-річний хлопець зізнався, що задушив 11-річну Дарію Лук'яненко, а одяг спалив, - ОНОВЛЕНО

Хлопець розповів, що затягнув дівчинку в дім, задушив її, після чого роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму

Затриманий за підозрою у вбивстві 11-річної Дарії Лук'яненко житель Іванівки Одеської області Микола Т зізнався у скоєному.

За словами заступника глави Нацполіціі В'ячеслава Аброськіна, 22-річний Микола ніде не вчиться і не працює, вів замкнутий спосіб життя, багато часу проводив за комп'ютером. Його батьки працюють на ринку, повідомляє "Українська правда" з посиланням на місцеве виадання "Думська".

Хлопець розповів, що затягнув дівчинку в дім, задушив її, після чого роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму.

Одяг її він спалив.

За даними "Думської", правоохоронці опитували чоловіка вже в перший день пошуків Даші. Однак тоді він не привернув їхню увагу, хоча дитина зникла біля його дому, сусіди чули дитячий крик і бачили, що Микола щось палив.

Він же пропонував одній із пошукових груп показати, де нібито требу шукати дівчинку.

Раніше В'ячеслав Аброськін написав у Facebook, що Дарію Лук'яненко, ймовірно, було вбито одразу після викрадення, ще 13 червня.

"За ці дні була виконана колосальна робота, по крупицях щодня збирали необхідну інформацію, знайти дитину та встановити особу злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, яка дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи 13.06.2019", – зазначив він.

"Ми опитали більше 2000 мешканців селища, ми провели огляд тисячі квадратних метрів місцевості", – повідомив перший заступник голови Нацполіції.

"Ми всі разом прожили ці п`ять днів активних пошуків дитини з надією знайти її живою, але сьогодні ми розуміємо, що покидьок знущався та вбив дитину практично відразу після її викрадення", – написав Аброськін.

Він висловив співчуття батькам дівчинки.

Аброськін подякував за допомогу поліції в розшуку Дарії жителям смт. Іванівка і своїм колегам.

Оновлення

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що вбивство 11-річної Дар’ї Лук’яненко з Одеської області було вчинено на сексуальному ґрунті, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Голова Нацполіції додав, що тіло дівчинки наразі знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко.